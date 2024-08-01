غلق باب الترشح لمنصب عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة اليوم

محمد صبحى

تغلق اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشح على مناصب عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة، اليوم الخميس، باب التقدم لمنصب عميد كلية الزراعة، والذى انطلق بداية من السبت 27 يوليو الجارى.

وحدد الجدول الزمنى للتقدم على منصب عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة السبت 27 يوليو موعداً لفتح باب الترشح وحتى يوم الخميس 1 أغسطس المقبل مع إعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين، ويومى الأحد 4 و5 أغسطس موعدا التقدم بالطعون، على أن يتم إعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين بعد فحص الطعون يوم الخميس 8 أغسطس.

وأوضح إعلان فتح باب الترشح أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ 21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول علية من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها .

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانوية بعد الظهر