عميد تربية رياضية بالإسكندرية يتفقد اختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور أسعد الكيكى عميد كلية التربية الرياضية أبوقير جامعة الإسكندرية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية أبوقير جامعة الإسكندرية وجاء ذلك بحضور الدكتور مهاب عبد الرزاق أحمد وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إسلام أمين ذكى عبد الوكيل- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وقال الدكتور أسعد الكيكى، عميد الكلية فى بيان اليوم، إن الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات للقبول بالكلية قاموا بالتسجيل الإلكترونى عبر موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى : www.tansik.egypt.gov.eg والذى يتم إلكترونيًا عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب.



وتجرى الاختبارات على أرض ملاعب الكلية، حيث تم تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبى المبدئى مرورًا باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية، والمهارية إلى جانب الاختبارات الشخصية.