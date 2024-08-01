عبدالله الخامس على الثانوية الأزهرية أدبى: أملي الالتحاق بكلية أصول الدين.. وقدوتي شيخ الأزهر

كفر الشيخ - محمد سليمان

قدم تلفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان "عبدالله الخامس على الثانوية الأزهرية أدبي: أملي الالتحاق بكلية أصول الدين.. وقدوتي شيخ الأزهر"، أطلقت خلاله الأسرة الزغاريد لحصول نجلهم عبدالله أحمد محمد عوض جمعة، على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية.

وأكد عبد الله أحمد محمد عوض جمعة، الخامس على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي، أنه كان يتوقع أن يكون من بين الـ10 الأوائل على مستوى الجمهورية، والفضل يعود لله ثم لوالديه على ما وفراه له من دعم وتشجيع، مشيراً إلى أنه يواظب على صلاة الفجر يومياً ويبدأ بعدها المذاكرة، على فترات متقطعة، قد تصل لـ 15 ساعة يومياً.

أضاف عبدالله، أنه حفظ القرآن وكان عمره 9 سنوات وختمه في سن الـ12 عاماً، وبفضل الله ثم القرآن تفوق في دراسته، مؤكداً أنه كان يبدأ يومه خلال فترة الدراسة بأداء صلاة الفجر، ويحرص على أداء تلك الفريضة يوميًا ويخلد بعدها للنوم ويستيقظ من أجل المذاكرة، وبناء على ذلك حالفه التوفيق وحصل على مركز متقدم ضمن أوائل الطلبة في الصفين الأول والثاني الثانوي ليواصل التفوق بحصوله على المركز الخامس على الجمهورية في الثانوية الأزهرية.

وأكد أن رغبته الالتحاق بكلية أصول الدين، لدراسة العلوم الشرعية التي يعشقها، وأنه بعد دراسته يسعى إلى نشر المفهوم الصحيح للدين الإسلامي وعلومه الشرعية مثل سعي الكثير من العلماء، مشيراً إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يُعد قدوته والسبب في ذلك سعيه وحرصه الدائم على نشر تعاليم الدين الإسلامي من خلال قيادته المؤسسة الأزهرية، ووفق نجاحه في ذلك أصبحت عدة دول تنقل ما ينشره.

وأكد والد عبدالله أنه هو ونجله خططا سويًا لاجتياز العام الدراسي دون توتر أو خوف كما يحدث مع العديد من أولياء الأمور، وأن نجله لم يتلق أي دروس خصوصية إلا في اللغة الإنجليزية، وأن نجله بدأ العام الدراسي المنقضي بتركيز شديد، من أجل التفوق، تاركين الحصول على مركز متقدم ضمن أوائل الثانوية على المولى عز وجل في ظل سعيهما لتحقيق هدف التفوق، لتأتي النهاية سعيدة باجتهاد نجله وحصوله على خامس الجمهورية في الثانوية الأزهرية.



عبدالله أحمد الخامس على مستوى الجمهورية