طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون فى فعاليات مهرجان "العالم علمين 2024"

الإسكندرية- أسماء على بدر

شارك طلاب جامعة الإسكندرية، فى فعاليات أولى الرحلات والبرامج الطلابية للأسبوع الأول، لمهرجان "العالم علمين 2024"، الذى نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية، وبمشاركة الجامعات المصرية.

و شهد اليوم عدة فعاليات متنوعة، وتم تنظيم جولة بحرية على أحد شواطئ المدينة الساحرة، والتى تم تخصيصها لطلاب الجامعات المشاركين في المهرجان، كما حضر الطلاب ندوة مع الكاتب والصحفي والمؤلف البارز عمر طاهر، والتى تفاعل خلالها مع طلاب الجامعات المصرية، مشاركا خبراته القيمة ومحاورا إياهم في نقاش مثمر.

وشارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، طلاب الجامعات المصرية في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في مختلف الأنشطة الطلابية المقامة هناك وذلك خلال تفقد للفعاليات المختلفة.

وكرم الوزير الفائزين فى كرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، وايضا الفائزين فى الفنون التشكيلية، مؤكدا على أهمية مُشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية؛ بهدف تعزيز التفاعل بينهم والمُساهمة في صقل شخصية الطلاب وبناء وعيهم وتعزيز روح المبادرة لديهم، وتوسيع آفاقهم، مشيرًا إلى أن تنمية قدرات الشباب بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

واختتمت الفعاليات بحضور حفل فني لفرقة الأنفوشي على المسرح الروماني في المدينة التراثية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أشاد بمشاركة طلاب الجامعات المصرية فى النسخة الثانية فى مهرجان العلمين الجديدة، وبالدور الحيوي لقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة في بناء وعي الطلاب.

تضمن المهرجان مشاركة طلاب جامعة الإسكندرية الذين بلغ عددهم 200طالب فى العديد من الأنشطة، منها مسابقة في الفنون التشكيلية تشمل الرسم والتصميم والأشغال الفنية، لإنتاج أعمال فنية مرتبطة بمصر وفلسطين ودعم القضية الفلسطينية، كما تضمنت الفعاليات مسابقات في كرة القدم الخماسية وكرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة إلى عروض الكورال والموسيقى، تستمر الفعاليات حتى 31 أغسطس القادم.