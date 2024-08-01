ضبط 134 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 134 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 200 مخبزا؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من المديرية: (البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (شربين، تمي الأمديد، المنزلة، السنبلاوين، بندر المنصورة، بندر ميت غمر، نبروه، مركز ميت غمر، أجا)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 91 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 43 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: 2 محضر غلق بدون إذن، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 7 محضر تصرف في دقيق بقيمة 76 شيكارة، 32 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 33 محضر نقص وزن ما بين (8-19)، 2 محضر عدم إعطاء بون صرف، محضر عدم وجود قائمة بيانات، 4 محاضر انتهاء من الإنتاج، 8 محاضر توقف عن الإنتاج.

في الأسواق: 26 محضر عدم إعلان عن الأسعار، محضر سلع بدون فواتير، 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 2 محضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية - اسطوانة غاز)، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (اسطوانة غاز)، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (خبز سياحي)، محضر غش تجاري، محضر سلع مجهولة المصدر، محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، محضر محطة وقود بدون ترخيص.

كما تم ضبط: 400 لتر سولار، 3 اسطوانة غاز، 99 كجم جبنة بيضاء ، 10 شيكارة ردة، 10 أرغفة خبز، 2000 علبة سجائر، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، وبناء على التقرير المعروض على وكيل الوزارة من الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام، وبمتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية.



