ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز الفيوم ثان، وتمكنت الحملة من ضبط تروسيكل محمل 2100 علبة سجائر مجهولة المصدر، وبدون فواتير ومهربة

كما تم تحرير 3 محاضر عدم وجود شهاده صحية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار السلع بقاله حرة.

كما قامت الحملات بالمرور على المخابز السياحية، ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي

ولفت إلي أن الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.