صحة القليوبية: تدشين مبادرة 100 يوم صحة ورفع درجة الاستعداد القصوى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتدشين مبادرة "100 يوم صحة"، في عامها الثاني، حيث تم عقد عدة اجتماعات موسعة مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية لمناقشة كافة الاستعدادات، والتي من المقرر بدء العمل بها اليوم الخميس، ويتم التدشين من المركز الطبي بمدينة بنها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوي لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، بالتعاون بين كافة الإدارات المعنية والمقدمة لخدمات المبادرة، حيث تضم أعمال الحملة خدمات علاجية وخدمات وقائية، وتشمل الخدمات العلاجية "العيادات الخارجية والاقسام الداخلي، والطوارئ، الحجز بالرعايات المركزة، وقوائم الانتظار، ونفقة الدولة والأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعي والأسنان وترخيص المنشآت الطبية وصرف أكياس الدم ومشتقاته"، بالإضافة إلي خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجانبية.

كما تضم خدمات الرعاية الأساسية والوقائي ومن بينها "أعمال التطعيمات والرصد البيئي وصحة البيئة ومكافحة نواقل الأمراض وصرف الألبان، ترصد الأمراض المعدية وصحة المرأة، والصحة المدرسية"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم العمل بالحملة داخل الوحدات والمراكز الطبية، ومستشفيات القطاع العلاجي والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كما يتم العمل من خلال فرق ثابتة وأخرى متحركة يوميا من الساعة 9:00 صباحا حتى 9:00 مساء، بحيث يتكون الفريق الطبي داخل كل فرقة من 9 أفراد وهم طبيب و4 ممرضات ومراقب صحي أو فني معمل، بالإضافة إلى رائدة ريفية ومثقف صحي ومدخل بيانات.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر كافة المستلزمات الطبية الخاصة بالمبادرة وتواجد رصيد كافي منها، ومراجعة صيانة كافة الأجهزة الخاصة بالمبادرة كأجهزة الضغط والسكر وفحص السمع والاعتلال الكلوي، بالتنسيق مع مهندسي شركة الصيانة لإصلاح أي أعطال بها، بالإضافة إلي أعمال القوافل الطبية والتي تجوب جميع أنحاء المحافظة.