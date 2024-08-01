رطوبة مرتفعة وطقس شديد الحرارة والعظمى 42 بسوهاج.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع صباح اليوم الخميس بثا مباشرا، من محافظة سوهاج، تناول البث حالة الطقس اليوم وإرتفاع نسبة الرطوبة وشبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.





ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على شواطئ البحر المتوسط على بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح ، وسرعة الرياح من 30: 40 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2 متر .

ويشهد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والواد الجديد ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ودرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 27 والعظمى 38، ودرجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 27 والعظمى 38، ودرجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 39، ودرجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 41، ودرجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42، ودرجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 43، ودرجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43، ودرجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 42، ودرجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 43، ودرجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 28 والعظمى 40.