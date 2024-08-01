رانيا المشاط: تنمية شاملة كاملة فى مدينة العلمين وصارت واجهة سياحية عالمية

كتب أحمد العدل - تصوير حسن محمد

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن العلمين أصبحت مدينة نظيفة من الألغام، وهناك تنمية شديدة الكمال تظهر مدى تقدم مصر وتطورها، لافتة إلى أن العلمين أصبحت مدينة مليئة بالميزات من حيث كل شىء فهي مدينة مليئة بالإنجازات. وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.



ويحظى مهرجان العلمين الجديدة، باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية، والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم..



خلال حديث عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى المؤتمر الصحفى



د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفى



رانيا المشاط وزيرة التخطيط وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلامى إبراهيم عبد الجواد



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفى



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



وزيرة التخطيط تجيب على أحد الأسئلة فى المؤتمر الصحفى



وزيرة التخطيط خلال أحد اللقاءات الصحفية على هامش المؤتمر الصحفى



وزيرة التخطيط خلال حديثها فى المؤتمر الصحفى



وزيرة التخطيط



الإعلامية لما جبريل