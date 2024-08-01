رانيا المشاط: العالم كله هنا فى مهرجان العلمين الجديدة واللى اختار الشعار عنده حق

أحمد العدل - تصوير حسن محمد

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفى عقدته فى مدينة العلمين الجديدة: "أنا سعيدة بوجودي في العلمين، واللي اختار شعار العالم علمين فعلا عنده حق، لأن العالم كله هنا، ولو رجعت ورا شوية بالزمن، وواقفين فى المكان اللى كان حقل ألغام كبيرة، والرئيس السيسي مهتم جدا بالتنمية".

ويأتى المؤتمر الصحفى على هامش جولتها لمهرجان العلمين الجديدة 2024، ورافقها أثناء الزيارة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: "يمكن التنمية متعددة في كل الأشياء، وبحكم إني كنت وزيرة السياحة، والأماكن الجديدة بتبقى مهمة جدا، لو نبص على العلمين في ميزات كتيرة مش بس بحر وفنادق لا ده في جامعات وخدمات أخرى كثيرة".



وتابعت: "يمكن أنا ضمن حكومة جديدة وأنا سعيدة إني جزء منها، ويمكن الفترة الحالية التركيز بشكل أساسي على التنمية البشرية والتنمية الصناعية، والملفين دول مهمين جدا ولهم علاقة كبيرة بيعض، لأن لو قدرنا نطور البشري هنقدر نطلع منتج صناعي جيد، والمجموعة الاقتصادية كلنا لما اتكلمنا من الأول كان كل همنا أننا نحافظ على جودة الاقتصاد وتطويره".



خلال حديث عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى المؤتمر الصحفى



د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفى



رانيا المشاط وزيرة التخطيط وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلامى إبراهيم عبد الجواد



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفى



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



الإعلامية لما جبريل



وزيرة التخطيط تجيب على أحد الأسئلة فى المؤتمر الصحفى



وزيرة التخطيط خلال أحد اللقاءات الصحفية على هامش المؤتمر الصحفى



وزيرة التخطيط خلال حديثها فى المؤتمر الصحفى