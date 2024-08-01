رئيس كهرباء جنوب القاهرة يتفقد سير العمل بالورش الإنتاجية بالسبتية

كتبت رحمة رمضان

تفقد المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، صباح اليوم الورش الإنتاجية بالسبتية التابعة لمتابعة الوضع سير العمل بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لجميع قيادات الوزارة بضرورة التواجد على أرض الواقع بشكل مستمر لتقديم خدمات بمعايير الجودة العالية.

وكشف مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن المهندس طارق عبد الشافي رئيس الشركة توجه صباح اليوم فى زيارة مفاجئة لورش الشركة بالسبتية لمتابعة خطوط انتاج لوحات الجهد المنخفض وأكشاك التوزيع وأعمال النجارة وغيرها، كاشفا أن هذه الورش تحقق اكتفاء ذاتي للشركة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الشركة وجه بالتوسع فى الأعمال الإنتاجية لهذه الورشة واستثمارها بشكل جيد، موضحا أن هذه الورش يوجد بها احدث ماكينات الرش بالدوكو وصيانة السيارات الخاصة بالشركة.