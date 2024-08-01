اليوم السابع
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الخميس، 01 أغسطس 2024 09:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس البرلمان الجزائري من طهران: استهداف رموز المقاومة الفلسطينة محاولة لتشتيتها

الخميس، 01 أغسطس 2024 08:00 ص
رئيس البرلمان الجزائري من طهران: استهداف رموز المقاومة الفلسطينة محاولة لتشتيتها الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري ( الغرفة الأولى من البرلمان)، إبراهيم بوغالي، أن استهداف رموز المقاومة الفلسطينة هو محاولة لتشتيتها من أجل وأد هذه القضية العادلة.

جاء ذلك خلال استقبال بوغالي، الأربعاء بطهران من قبل رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف.

وبحسب بيان المجلس الجزائري، أعرب محمد باقر قاليباف لبوغالي عن عميق امتنانه للجزائر على حضورها في شخص رئيس المجلس الشعبي ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهو دليل على مستوى العلاقات التي تجمع بين البلدين.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى التعاون البرلماني بين المجلسين، مؤكدا عزمه على تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المجلسين، وتكثيف التبادلات، لاسيما بين أعضاء لجنتي الصداقة البرلمانية تعزيزا للعلاقات الدبلوماسية الرسمية التي تقودها قيادتا البلدين .

من جهته، هنا إبراهيم بوغالي إيران حكومة وشعبا على نجاح الانتخابات وتنصيب رئيس للبلاد ، وأكد للمسؤول الإيراني حرص الرئيس الجزائري على التعاون والتنسيق تعزيزا للمكاسب المحققة، وتقوية للعمل خاصة في جانبه الاقتصادي.

وذكر أبوغالي بمواقف الجزائر الثابتة نصرة للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.







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