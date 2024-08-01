رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، حيث شملت القرارات تعيين الدكتور وليد أحمد صلاح الدين الأستاذ بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، وتعيين الدكتور محمد محمود محمد الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الجراحة العامة.

وشملت القرارات أيضا تعيين الدكتور طارق محمد الكرماني الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية، وتعيين الدكتور سامر بديع كامل الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة، وتعيين الدكتور أحمد سعيد محمد الأستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم البساتين، وتعيين الدكتورة هالة محمد السيد الأستاذ بقسم الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

كما تضمنت القرارات أيضا تولى الدكتورة هالة يحيى السيد الأستاذ المتفرغ بقسم الطفولة المبكرة والتربية بكلية التربية النوعية بالإشراف على بقسم الطفولة المبكرة والتربية، وندب محمد سيد محمد للقيام بمهام أمين كلية الحقوق.