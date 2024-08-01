حملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات بمركز سنورس بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، إن حملة مسائية برئاسة أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق قامت برفع تجمعات القمامة والمخلفات بطرق وشوارع مدينة سنورس.

وقامت الحملة بتطبيق قرار غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، كما قامت وحدة سنهور القبلية بحملة نظافة مسائية مكثفة لرفع مخلفات سوق القرية الأسبوعي، ونفذت وحدة نقاليفة حملة مكبرة لرفع القمامة والأتربة بأنحاء القرية .

ولفت رئيس المركز أنه في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، فقد أزالت الوحدة المحلية بقرية منشأة بني عتمان حالة تعد بعزبة ميمنة، عبارة عن أسوار وحوائط بالبلوك الأبيض على قطعة أرض بمساحة (قيراطين)، وردت الشئ لأصله واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.