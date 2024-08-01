اليوم السابع
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حسن نصر الله: نفينا سابقا مسؤوليتنا عن قصف مجدل شمس بعد القيام بتحقيقاتنا

الخميس، 01 أغسطس 2024 05:54 م
حسن نصر الله: نفينا سابقا مسؤوليتنا عن قصف مجدل شمس بعد القيام بتحقيقاتنا حسن نصر الله
كتب محمد شرقاوى

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قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن الحزب نفى سابقا مسؤولياته عن قصف مجدل شمس بعد القيام بالتحقيقات، مواصلا: "ولو كنا فعلا ذلك لأعلنا"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.

 







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