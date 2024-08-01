اليوم السابع
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جامعة الأزهر تنظم دورة بعلم التخريج ودراسة الأسانيد والعلل بأصول الدين بطنطا

الخميس، 01 أغسطس 2024 03:24 م
جامعة الأزهر تنظم دورة بعلم التخريج ودراسة الأسانيد والعلل بأصول الدين بطنطا جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلنت جامعة الازهر تفاصيل إقامة الدورة التدريبية الثالثة للباحثين وطلاب الدراسات العليا بكليات الوجه البحري بطنطا، وذلك في إطار النشاط العلمي الكبير الذي تحرص عليه جامعة الأزهر، وبرعاية من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وتحت إشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعلومه عضو هيئة كبار العلماء.

وأوضح رئيس الجامعة أن تنظيم هذه الدورة التدريبية الثالثة جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والثانية للبنين والبنات التي تخرج فيها أكثر من 250 متدربًا.

وأضاف رئيس الجامعة أنه استمرارًا لهذه النجاحات المتعاقبة فقد تقرر إقامة الدورة الثالثة للبنين والبنات (بفرع الجامعة بطنطا) في علم التخريج ودراسة الأسانيد وعلم العلل والتي تقام علي مدار ثلاثة أيام بتنسيق الدكتور عماد شندي، في كل يوم محاضرة نظرية وتدريبًا عمليًّا، وذلك على النحو الآتي:
المحور الأول: تخريج الأحاديث.
المحور الثاني: دراسة الأسانيد.
المحور الثالث: علل الأحاديث.

علما بأن الدورة تستهدف الطلاب من البنين والبنات من خريجي كليات الجامعة بشرط أن يكون أحد الدارسين في مرحلة الدراسات العليا (التمهيدي أو الماجستير أو الدكتوراه) هذا ويحصل فيها المجتاز شهادة من الجامعة باجتياز الدورة في حفل يقام لذلك.

وعلي الراغبين في الالتحاق بالدورة التسجيل عن طريق الرابط المرفق:
https://forms.gle/oz4S36YDMRGiBnxT7

 







الحديث

جامعة الازهر

الازهر الشريف

الازهر

دورة تدريبية



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