توافد المئات من أهالى منيا القمح على قافلة حزب مستقبل وطن المجانية

الشرقية فتحية الديب

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية، بمحافظة الشرقية، لتقديم الخدمات الطبية، لأهالي مركز ومدينة وقري وتوابع منيا القمح..

وتجري القافلة، بإشراف البرلماني أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين تنظيم الجمهورية، عضو مجلس الشيوخ، والتي شهدت ازدحاما كثيفا منذ الساعات الأولي، من بداية انطلاقها، وتقدم القافلة العديد من الخدمات الطبية، مابين كشف وتحاليل وأدوية بالمجان. تحت إشراف كبار أساتذة الطب عن جامعات مصر، بكافة التخصصات.

وقال، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس مستقبل وطن، إن القافلة الطبية مستمرة حتي استقبال اخر شخص من أهالي منيا القمح، مؤكدا أن الحزب مستمر في تنظيم مثل هذه المبادرات المجتمعية لا سيما مجال الصحة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم المواطنين من أجل حياة كريمة.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بأن القافلة ضمت عيادات "الجلدية و النساء، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والأورام، والصدر، والأطفال، والجراحة العامة، والباطنة، والمخ والأعصاب والعيون، والأسنان"، بالإضافة لعيادة صحة المرأة بالتنسيق مع وزارة الصحة" لدعم الأسر المصرية بتنظيم النسل، تحت إشراف عدد من المتخصصين بجامعتي القاهرة والزقازيق، وأساتذة المجلس القومي للبحوث.