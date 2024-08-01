اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل خدمة التعاقد المنزلى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية

الخميس، 01 أغسطس 2024 10:00 م
تعرف على تفاصيل خدمة التعاقد المنزلى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية مياه الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ،توفير خدمة للتعاقد المنزلى على إدخال الخدمة بالمنازل، وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الخدمة.

1- خدمة التعاقد مع العميل بمحل اقامته مقابل رسوم رمزية

2- التعاقد على عداد سكنى

3- التعاقد على عداد تجارى

4-  خدمة تغير عداد تالف

5- خدمة تغير اسم مشترك

6- ووفرت شركة مياه الشرب رقم التواصل عبر الواتس على رقم 01210767877

7- التواصل على الخط الساخن 125

8- التسجيل عبر البوابة الالكترونية للشركة من خلال الرابط التالى https://alexwater.com.eg/delivery/

 







الاسكندرية

شركة مياه الاسكندرية

التعاقد المنزلى للمياه

تتغيير عداد مياه بالاسكندرية




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