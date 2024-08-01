تعرف على تفاصيل خدمة التعاقد المنزلى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ،توفير خدمة للتعاقد المنزلى على إدخال الخدمة بالمنازل، وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الخدمة.

1- خدمة التعاقد مع العميل بمحل اقامته مقابل رسوم رمزية

2- التعاقد على عداد سكنى

3- التعاقد على عداد تجارى

4- خدمة تغير عداد تالف

5- خدمة تغير اسم مشترك

6- ووفرت شركة مياه الشرب رقم التواصل عبر الواتس على رقم 01210767877

7- التواصل على الخط الساخن 125

8- التسجيل عبر البوابة الالكترونية للشركة من خلال الرابط التالى https://alexwater.com.eg/delivery/