تعرف على تفاصيل خدمة التعاقد المنزلى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ،توفير خدمة للتعاقد المنزلى على إدخال الخدمة بالمنازل، وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الخدمة.
1- خدمة التعاقد مع العميل بمحل اقامته مقابل رسوم رمزية
2- التعاقد على عداد سكنى
3- التعاقد على عداد تجارى
4- خدمة تغير عداد تالف
5- خدمة تغير اسم مشترك
6- ووفرت شركة مياه الشرب رقم التواصل عبر الواتس على رقم 01210767877
7- التواصل على الخط الساخن 125
8- التسجيل عبر البوابة الالكترونية للشركة من خلال الرابط التالى https://alexwater.com.eg/delivery/
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