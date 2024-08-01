تعرف على تفاصيل حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، حركة التنقلات الداخلية بمديرية امن الإسماعيلية، وذلك بهدف ضخ قيادات جديدة وتصعيد أخرى شابة للوصول إلى أعلى مستوى للأداء الأمنى تزامنًا مع الأحداث والمستجدات على الساحة الداخلية.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد أصدر حركة تنقلات مؤخرًا شملت تصعيد اللواء محمد عامر مساعدا لوزير الداخلية ومديرا لامن الإسماعيلية.

واعتمد اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية حركة تنقلات ضباط الشرطة ومأمورى الأقسام والمراكز والادارات المختلفة بالمديرية ورؤساء المباحث الجنائية على مستوى الأقسام ومراكز الإسماعيلية.

وشملت الحركة العميد أحمد الشناوى مأمور لمركز القنطرة غرب والعقيد فهمى عبدالصمد مأمور لمركز القنطرة شرق العميد وائل معوض مأمور لمركز فايد والعميد أحمد عبدالوهاب مأمور لقسم اول الإسماعيلية العميد أحمد حماد مأمور لقسم ثان الإسماعيلية والعميد محمود العزازي مأمور لمركز الإسماعيلية والعميد تامر الطحاوي مأمور لمركز القصاصين والعميد وليد المصرى مأمور لمركز أبوصوير والعقيد وليد شباتة مأمور لقسم ثالث الإسماعيلية والعميد محمود الزيات رئيسا لقسم الأمن والنظام بالمديرية والعقيد محمد سليمان رئيسا لقسم المعلومات والمقدم حسن رضوان رئيسا لمباحث المرور والمقدم مروان الطحاوي رئيسا لقسم التحريات والمقدم سيد عبدالعال رئيسا لمباحث مركز القنطرة غرب والمقدم مصطفى صيوح رئيسا لمباحث مركز القنطرة شرق والرائد أحمد الصفطى رئيسا لمباحث مركز فايد والعقيد هانى عبدالهادى رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية والمقدم أحمد جمال رئيسا لمباحث مركز الإسماعيلية والمقدم محمد جمال رئيسا لقسم المخدرات بالمديرية والعقيد محمد فهيم رئيسا لمباحث تأمين الطرق والمقدم عادل الجزار رئيسا لمباحث المرافق والمقدم أحمد مغربي رئيسا لمباحث التموين والمقدم امير الالفى رئيسا لمباحث قسم أول الإسماعيلية المقدم أحمد بيومى رئيسا لمباحث قسم ثالث الإسماعيلية العقيد محمود نصرالله رئيسا لقسم العمليات المقدم أنور القاضي رئيسا لمباحث قسم ثان الإسماعيلية والمقدم محمد هشام رئيسا لمباحث مركز أبوصوير والمقدم محمود مأمون رئيسا لمباحث مركز التل الكبير والمقدم محمد فؤاد معاونا لمباحث المرور والمقدم محمد سالم رئيسا لمباحث مركز القصاصين.

كما شملت الحركة اللواء ايهاب مصطفى نائبا لمدير الامن واللواء محمد مهنى مساعد مدير الأمن للامن العام واللواء عمرو صالح مساعد مدير الأمن للوحدات والأفراد واللواء محمود توفيق مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، كما تم تجديد الثقة فى العميد محمد قنديل مديرا لإدارة منطقة القناه وسيناء لمباحث مكافحة التهرب الضريبى ، والمقدم محمود الشحات رئيسا لقسم قسم الاسماعيلية لمباحث مكافحة التهرب الضريبى.