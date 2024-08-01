تعرف على إنجازت جامعة سوهاج بملف محو الأمية ضمن دور الجامعة فى خدمة المجتمع

سوهاج محمود مقبول

حققت جامعة سوهاج، إنجازا مهما بسواعد أبنائها واستثمار جهودهم للارتقاء بالمنظومة التعليمية من جانب ولخدمة وتنمية المجتمع من جانب آخر، وبمساعدة أعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهم، وذلك من أجل النهوض بالمجتمع المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومازالت الجامعة مستمرة في بذل الجهود وتكثيفها لتحقيق نتائج متميزة تليق بقيمة ومكانة جامعة سوهاج في ملف محو الامية

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول جهود جامعة سوهاج في خدمة قضية محول الامية وتعليم الكبار وتحرير الاميين من قيد الأمية تعرف على المعلومات من خلال النقاط التالية

1 - إنشاء مركز لمحو الأمية داخل الجامعة.

2 – أنشاء 8 وحدات داخل كليات التربية، التربية الرياضية، التربية النوعية، التجارة، الآداب، الحقوق، الألسن والآثار.

3 - تكليف طلاب الكليات النظرية بضرورة تعليم 4 أفراد أميين بحد أدنى لإستخراج شهادة إتمامه للمرحلة الجامعية.

4 - الجامعة سوهاج في الفترة من 2014 وحتى 2024 نجحت في تحرير 141 الف 284 فرد من قيد الأمية.

5 - التعاون مع فرع الهيئة وما قدموه من تدريبات وتأهيل الطلاب لفتح الفصول والتشجيع المادي والمعنوي والدعم المستمر.

6 – تم وضع خطة إعلامية على مستوى جميع الكليات من خلال عقد سلسلة من الندوات للطلاب.

7 - تنظيم العديد من الدورات التدريبية للطلاب القائمين بفتح فصول لتأهيلهم للتعامل مع الكبار وتزويدهم بأليات وطرق التدريس.

8 - تدشين مبادرة سوهاج خالية من الأمية، وتوقيع عدة برتوكولات بين مركز تعليم الكبار وعدد من القرى لتحقيق هذا الهدف.

9 - الجامعة حصلت علي مراكز متقدمة منها المركز الأول على الجامعات المصرية بدورة يناير عام 2022م.

10 - حصلت على مراتب متقدمة في جميع الدورات التالية لذلك منها المركز الثالث في الثلاث دورات التالية لعام 2022 م، والمركز الثاني بعد جامعة الأزهر في دورة يوليو أبريل 2023م.