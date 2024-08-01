اليوم السابع
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الخميس، 01 أغسطس 2024 08:13 ص
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تعرف على أحلى برامج رحلات اليوم الواحد فى بورسعيد.. صور

الخميس، 01 أغسطس 2024 08:00 ص
تعرف على أحلى برامج رحلات اليوم الواحد فى بورسعيد.. صور ساحة الحمام فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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يقدم "اليوم السابع"، خدمة لقرائه ومتابعيه لبرامج الرحلات الترفيهية والسياحية ذات اليوم الواحد إلى محافطة بورسعيد.

ويأتي واحد من البرامج في اليوم الواحد كالتالي :

1- نبدأ اليوم بفطار شعبى من إحدى المطاعم الخاصة ببيع الفول والطعمية، ومنها ما يتواجد بشارع عاطف السادات" طرح البحر".

2 - جولة حرة في شارع طرح البحر والحدائق المفتوحة والإستمتاع بالهدوء والطقس المميز على الكافتيريات الموجودة بإمتداد شاطئ بورسعيد .

3 - جولة بحرية مجانية في المجرى الملاحي لقناة السويس عن طريق المعدية بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

4 - زيارة جبال الملح التي تُحاكي جبال الثلج في الدول الأوروبية والتقاط أحلى الصور التذكارية.

5 - من جبال الملح للحي الأوروبي والفلل الجميلة والشوارع الراقية الهادئة وزيارة شاطئ بورفؤاد.

6 - نرجع للمعدية مرة تانية ونوصل بورسعيد ونتجه إلى حديقة المسلة التي تتواجد بها المئات من طيور الحمام، وإلتقاط أحلى الصور التذكارية.

7 - تناول وجبة الغداء فى سوق السمك البورسعيدي الجديد، المبنى على طراز عالمي بتشتري السمك من أكتر من 100 محل ويوجد محلات منتشرة للتسوية، وكذلك تتوافر أماكن للجلوس وتناول وجبة الغداء.


8 - جولة حرة لشراء الملابس داخل مول بورسعيد وشراء الماركات العالمية والبيع بالكيلو، وكذلك القيام بجولة فى شوارع بورسعيد للتسوق .

إحدى السفن في قناة السويس
إحدى السفن في قناة السويس

 

بورفؤاد من الأعلى
بورفؤاد من الأعلى

 

جانب من ساحة الحمام
جانب من ساحة الحمام

 

طرح البحر ببورسعيد اليوم
طرح البحر ببورسعيد اليوم

 

منتجات الملح
منتجات الملح
تنظيم السمك
تنظيم السمك

 

زحام داخل سوق السمك
زحام داخل سوق السمك

 

مول بورسعيد
مول بورسعيد

 







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