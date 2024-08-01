تعرف على أحلى برامج رحلات اليوم الواحد فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

يقدم "اليوم السابع"، خدمة لقرائه ومتابعيه لبرامج الرحلات الترفيهية والسياحية ذات اليوم الواحد إلى محافطة بورسعيد.

ويأتي واحد من البرامج في اليوم الواحد كالتالي :

1- نبدأ اليوم بفطار شعبى من إحدى المطاعم الخاصة ببيع الفول والطعمية، ومنها ما يتواجد بشارع عاطف السادات" طرح البحر".

2 - جولة حرة في شارع طرح البحر والحدائق المفتوحة والإستمتاع بالهدوء والطقس المميز على الكافتيريات الموجودة بإمتداد شاطئ بورسعيد .

3 - جولة بحرية مجانية في المجرى الملاحي لقناة السويس عن طريق المعدية بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

4 - زيارة جبال الملح التي تُحاكي جبال الثلج في الدول الأوروبية والتقاط أحلى الصور التذكارية.

5 - من جبال الملح للحي الأوروبي والفلل الجميلة والشوارع الراقية الهادئة وزيارة شاطئ بورفؤاد.

6 - نرجع للمعدية مرة تانية ونوصل بورسعيد ونتجه إلى حديقة المسلة التي تتواجد بها المئات من طيور الحمام، وإلتقاط أحلى الصور التذكارية.

7 - تناول وجبة الغداء فى سوق السمك البورسعيدي الجديد، المبنى على طراز عالمي بتشتري السمك من أكتر من 100 محل ويوجد محلات منتشرة للتسوية، وكذلك تتوافر أماكن للجلوس وتناول وجبة الغداء.



8 - جولة حرة لشراء الملابس داخل مول بورسعيد وشراء الماركات العالمية والبيع بالكيلو، وكذلك القيام بجولة فى شوارع بورسعيد للتسوق .



إحدى السفن في قناة السويس



بورفؤاد من الأعلى



جانب من ساحة الحمام



طرح البحر ببورسعيد اليوم



منتجات الملح



تنظيم السمك



زحام داخل سوق السمك