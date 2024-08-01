بهد تعزيز روح الابتكار.. جامعة قناة السويس تستضيف أولى جولات مركز مصر لريادة الأعمال

الإسماعيلية-صبرى غانم

استضافت جامعة قناة السويس أولى جولات مركز مصر لريادة الأعمال، حيث نظم المركز معسكرا تدريبيا لتوليد الأفكار بالتعاون مع نادي ريادة الأعمال بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أهمية هذه المبادرات في تعزيز روح الابتكار بين طلاب الجامعة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل مركز مصر لريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال الناشئين وتوفير البيئة الملائمة لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

في بداية الفعالية، استقبل الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال، والدكتورة مها خليل، نائب مدير المركز، حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين المركز والجامعة ودور كل منهما في دعم ريادة الأعمال.

وأكدت الدكتورة أفنان بركات مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة على أهمية اختيار أفكار جيدة ومناسبة للتطبيق، مشيرة إلى أن المعسكر يهدف إلى تعليم المشاركين طرق التفكير النقدي وكيفية الوصول إلى فكرة مشروع قابلة للتطبيق.

من جانبها، تناولت الدكتورة هبة ذكي أنواع البرامج المختلفة والخدمات التي يقدمها المركز للمساعدة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.

استمر المعسكر لمدة ثلاثة أيام، وقدّم فيه المهندس تامر أحمد ورش عمل متنوعة، فيما تم استضافة الفعالية في فرع المعهد التكنولوجي للاتصالات تحت إشراف الدكتورة إيمان عزب مدير معهد ال ITI فرع جامعة قناة السويس والدكتور أسامة عمار المدير الإداري للمعهد.