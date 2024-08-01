بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان وسط مخاوف من تصعيد الصراع

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حذرت السلطات البريطانية، الأربعاء، رعاياها من السفر إلى لبنان وسط مخاوف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القائد في حزب الله فؤاد شُكر.



كما نصحت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في تغريدة دونتها على منصة "إكس" الرعايا البريطانيين المتواجدين في لبنان بضرورة التسجيل على موقع الحكومة البريطانية لإخطار السلطات بتواجدهم هناك.. بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية عبر نسختها الإلكترونية.



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في وقت سابق أن إسرائيل استهدفت القائد في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ببيروت بناء على معلومات الاستخبارات العسكرية، مُشيرًا إلى أن شكر كان مسؤولا عن الهجمات التي شُنت ضد إسرائيل منذ الـ8 من أكتوبر الماضي.