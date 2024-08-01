اليوم.. انطلاق فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" بمحافظة دمياط

دمياط معتز الشربيني

انطلقت اليوم الخميس أول أغسطس فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" بمحافظة دمياط بفرق ثابتة داخل الوحدات وأخرى متحركة مع توافر كافة مستلزمات التشغيل والاستعدادات اللازمة لتشغيل الحملة.

وتقوم حملة 100 يوم صحة بتقديم حزمة من الخدمات الصحية للمواطنين والتى تشمل خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوى) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدى، فحص الثدي اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم)، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الاورام السرطانية (والتى تشمل سرطان عنق الرحم و البروستاتا و القولون والرئة)، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن).

كما تُقدم المبادرة خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة وتوجيه الحالات لتلقى العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.

ذلك إلى جانب تكثيف حملات فحص الاغذية يوميا خلال فترة الحملة وكذلك حملات صحة البيئة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والدكتور محمد حسان مساعد الوزير لشئون المبادرات والصحة العامة والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة وبإشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة والدكتورة دينا ابو صير مدير الرعاية الأساسية ومسئول المبادرات بمديرية الصحة والدكتورة اروى بدير منسق مبادرة 100 يوم صحة بالمديرية.