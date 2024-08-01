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النقل: أتوبيسات القاهرة العلمين تتحرك فى مواعيدها وغير محددة بعدد معين

الخميس، 01 أغسطس 2024 08:19 م
النقل: أتوبيسات القاهرة العلمين تتحرك فى مواعيدها وغير محددة بعدد معين أتوبيسات نقل جماعى للعلمين
كتب محمد شعلان

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أكد اللواء صبري أيوب رئيس شركة أكتا للنقل الجماعي التابعة لوزارة النقل، أنه تم تنظيم رحلتين من القاهرة للعلمين ورحلتين من الإسكندرية للعلمين، مشيرا إلى أن رحلات القاهرة للعلمين واحدة تقوم من الساعة 7 صباحا من المحطة التبادلية لعدلي منصور وتتحرك من العلمين 4 مساءا والرحلة الثانية تخرج من القاهرة 4 مساءا وتعود من العلمين 2 صباحا.

وأضاف صبرى أيوب، خلال لقاء ببرنامج "الحياة في العلمين"، مع الإعلامية منى المراغى، على قناة الحياة، أن الزائر يستطيع حجز رحلة أتوبيس 7 صباحا من القاهرة ثم يحجز عودة في رحلة 2 صباحا من العلمين ويستطيع أن يقضى اليوم كاملا ويحضر الفعاليات الصباحية الشاطئية وأيضا حضور الفعاليات المسائية من حفلات وفقرات فنية ورياضية وثقافية.

وأوضح اللواء صبري أيوب، أن الهدف من انطلاق رحلات الأتوبيسات من القاهرة والإسكندرية هو تحقيق ربط كامل، بالإضافة إلى سبب تسويقى، مشيرا إلى أن تحرك الرحلات غير محدد بعدد معين من الركاب وستتحرك في موعدها حتى في حال وجود مسافر واحد.







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