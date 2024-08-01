العراق: نطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

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أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم /الخميس/، مطالبة العراق لمجلس الأمن باتخاذ خطوات مسؤولة لوقف أفعال قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين.



جاء ذلك خلال استقبال "السوداني" سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، حيث قدم السودانى من خلال السفير، تعازيه إلى السلطة الفلسطينية، وعموم الشعب الفلسطيني، باستشهاد رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنيّة، فى عدوان غادر استهدف مقرّ إقامته فى العاصمة الإيرانية طِهران، وفقا لبيان للمكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وأشار السودانى إلى أن "التاريخ الجهادى للراحل، ومواقفه ضد الاحتلال، التى تكللت بالشهادة، ملتحقًا بجميع من قدّمهم الشعب الفلسطينى وما يزال، على طريق نيل الحرّية، وتأكيد الحقّ فى الأرض والتاريخ"، مجددًا "موقف العراق الثابت والمبدئى تجاه هذا الحق، المبنى على روابط الإنسانية والدّم والدين".



وأعرب رئيس الوزراء العراقي، عن استنكاره البالغ للعمل الإجرامي، الذى يستهدف نشر الصراع فى المنطقة، وتهديد السلم الإقليمى والدولي، مؤكدًا خطورة الاستخفاف بسيادة الدول وضرورة احترامها.



ولفت إلى أن "العراق طالب، ولا يزال، بأن يتخذ مجلس الأمن الدُّوَليّ، والمنظّمات الأممية، والدول الكبرى، خطوات مسؤولة، لوقف أفعال الكيان، ووقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى المناضل".