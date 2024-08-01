السمكة الضاحكة.. علاج قوى لمرضى العظام فى أسواق دمياط

دمياط - هيثم مراد

تمتلك محافظة دمياط أصنافا متنوعة من الأسماك، لكل منها خصائصه التي يمتاز بها، البعض ينتظر عودة مراكب الصيد في هذا التوقيت بحثا عن أسماك "الشبين أو السمكة الضاحكة والتي يمكنها تقديم خلا مناسبا لمرضي العظام عل حد قول المواطنين.

سمكة الشبين أو السمكة الضاحكة كما أطلق عليها الأهالي في دمياط،هي تنتمي إلي عائلة الرخويات، يعتبر شهر مارس افضل فترات صيدها، غير أن بعض الصيادين يبحثون عنها في أشهر الصيف نظرا لطبيعة حياتها والتي تجعل من صيدها في موسم الشتاء صعب نسبيا.

يقول محمد سالم صياد من مدينة عزبة البرج: " نعلم قيمة أسماك الشبين، فهي مقصد مرضي العظام الكل ينتظرها بشكل كبير لكننا نبحث عنها في أشهر الصيف نظرا لطبيعة حياتها".

وتابع: " تسكن أسماك الشبين أعماق البحر الأبيض ا لمتوسط، مهمة الحصول عليها خلال فصل الشتاء تبدو مستحيلة عوامل المناخ قد تؤثر على رحلتنا وتمنعنا من الحصول عليها خلال موسم الشتاء"

وأضاف: " أطلقنا عليها اسم السمكة الضاحكة نظرا لمقدمة وجهها التي تبدو كشخص مبتسم، هي مفيدة بكل تأكيد لمرضي النقرس فهي تقلل من نسب الإصابة به وتقدم علاج له، كما أنها مقوى للعظام وأحد أصناف الأسماك التي تساعد على تقوية الذاكرة".

واستكمل حديثه قائلا: " أدوات الصيد المستخدمة في الحصول على سمك الشبين له طبيعة خاصة، يجب اصطحاب شبك الجر والذي يمكنه الوصول إلي عمق كبير في قاع البحر حيث مسكنها الاصلي، كما أنها تتعامل بشكل كبير مع أحجامها المختلفة، قد يصل حجم سمكة الشبين إلي 80 كجم، بينما قد يصل طولها إلي 3 أمتار، عناية صيدها ليست سهلة أبدا لكن الصيادين يبحثون عنها دائما"

ويقول محمد عوض بائع أسماك: " أسعارها ثابتة لا تقترب منها، سعر الكيلو 80 جنيها، أري أن سمكة الشبين حاليا بمثابة علاج قوي لمرضي العظام وكبار السن تحديدا، لذلك نحن بائعي الأسماك نحاول عدم الاقتراب من أسعارها نستمر في طرحها بالاسواق بأسعار مناسبة قدر الإمكان".

وأوضح: " طبق سمكة الشبين المسلوق أفضل طرق تحضيرها للحفاظ على قيمتها الغذائية كاملة، لكن هناك من يتفنن في تقديمها نحن في دمياط لدينا طرق متعددة لتناول وجبات الأسماك أبرز هذه الطرق السمك المشوي على طريقة السنجاري، أو تقديمه بطريقة المدفونة وكذلك الصيادية، جميعها طرق يمكن تقديمها من أسماك الشبين الضاحكة".

واختتم الحديث قائلا: " مهارة خاصة يجب التخلي بها عند تحضير أسماك الشبين، نزع اللحم من جلدها الرفيع، يحتاج الي مزيد من التركيز للحصول على اللحم الخاص بها، أسماك الشبين الضاحكة واحدة من أصناف الأسماك الاكثر شهرة داخل سوق دمياط فهي مقوي للعظام بسعر زهيد فقط 80 جنيها للكيلو الواحد".