الرعاية الصحية: 12 مليار جنيه حجم الإنفاق على التأمين الشامل بـ6 محافظات

كتب وليد عبد السلام

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الحساب الختامي وتقرير الأداء الفني للعام المالي 2023/2024، خلال الاجتماع الدوري رقم (76) لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة وإصدار عدد من القرارات المهمة.

وأشار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى النجاح في تقديم حوالى 48 مليون خدمة صحية لمنتفعي منظومة التأمين الشامل في 6 محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" حتى الآن، متابعًا: هدفنا الوصول لأعلى مستويات الجودة وتحقيق رضاء المواطن.

وأضاف مجلس إدارة الهيئة، أنه نجحنا ولأول مرة في سد عجز الموازنة بنسبة 50.5% بمعدل زيادة في نسبة الإيرادات بلغت 64% عن العام المالي السابق، وذلك على الرغم من زيادة التكلفة الطبية للخدمات بحوالى 70% تأثرًا بزيادة تكلفة مدخلات الخدمة وتغير أسعار الصرف والموجة التضخمية.

وتابع مجلس الإدارة: إيراداتنا من عوائد برامج السياحة العلاجية تجاوزت 2.1 مليون دولار، مؤكدًا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواصلة الجهود لمضاعفة العوائد من النقد الأجنبي والتوسع في برنامج هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على منح تخفيض مضاعف لمقابل الفحص الطبي لأطفال المدارس من غير المسجلين على منظومة التأمين الصحي الشامل مع استمرار تقديم الخدمة بدون مقابل للمسجلين بالمنظومة والفئات المعفاة بالقانون طبقًا لتوجيهات الحكومة بتخفيف العبء المادي عن المواطنين.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن اختيار هيئة الرعاية كشريك دولي لأكبر ثلاث شركات للتأمين الطبي في العالم بوبا BUPA وأليانز Alianz وأكسا AXA هي شهادة نجاح لسمعتنا الطبية ومؤشر لانضباطنا المحاسبي وخاصة في نظام المطالبات.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، حققنا نجاحات في ملف تعزيز جودة الرعاية الصحية في مختلف التخصصات، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية تحتل المركز الأول بين القطاعين الحكومي والخاص في الحصول على الاعتماد القومي GAHAR أو الاعتماد الدولي JCI، وذلك بالإضافة إلى إنشاء منظومة إلكترونية للإبلاغ عن الأحداث العكسية E-OVR، والأدلة التشغيلية، والتميز في المبادرات والمسابقات الدولية لمشاريع التحسين ومنها هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA والسعودي الألماني الصحية.

ولفت الدكتور السبكي، إلى أن حجم الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بلغ أكثر من 12 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023 ممولًا من الموازنة العامة للدولة وموارد الهيئة من مطالبات التأمين الصحي الشامل.

وتابع الدكتور السبكي: أن الدعم المستمر من الدولة لمنظومة هيئة الرعاية الصحية يعكس اهتمام القيادة السياسية باستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومواكبة التطورات العالمية والحفاظ على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مع ارتفاع أسعار مدخلات الخدمة الصحية.

وفي الختام، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على مشاركة الهيئة والجهات التابعة لها في شبكة التدريب الإلزامي للمستشفيات الجامعية لطلبة امتياز الصيادلة طبقًا لقواعد اللجنة العليا للإشراف.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارًا بتشكيل لجنة للمراجعة والحوكمة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، الدكتور أحمد السبكي، وعضوية أعضاء مستقلين من المجلس للرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة والمرور الميداني الدوري على المنشآت الصحية التابعه لها.

وتتشكل لجنة المراجعة والحوكمة، من الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، رئيسًا للجنة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، مقررًا للجنة، والدكتور فريد محرم، وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس، عضوًا باللجنة، والدكتور إبراهيم فخر، أستاذ جراحة الأورام، عضوًا باللجنة، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالهيئة، عضوًا باللجنة.

وتجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يُعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.