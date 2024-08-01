الخامس على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: هدفى كلية الطب.. ومجدي يعقوب قدوتي.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

قدم تلفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان "الخامس على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: هدفى كلية الطب ومجدى يعقوب قدوتي"، وملأت الزغاريد منزل الطالب أحمد فرج أحمد من قرية السرايا التابعة لمركز كفرالشيخ، الحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي، وهو تتويجًا لجهود متواصلة وتفانٍ في الدراسة، وكان أحمد يحرص على تخصيص جزء كبير من وقته للمذاكرة والصلاة، مع الحفاظ على علاقاته الاجتماعية بأسرته وأقاربه وأصدقائه.

وتوافد العديد من الأهل والأقارب والجيران سواء بالقرية أو بمدينة كفرالشيخ على منزل الطالب المتفوق لتقديم التهنئة له ولأسرته على هذا التفوق الكبير، معبرين عن سعادتهم بحصوله على المركز الخامس جمهورياُ.

قال أحمد فرج، إنه يعتبر أن هذا النجاح والتفوق ثمرة توفيق الله ودعم أسرته الكبير ليس خلال هذا العام فقط، ولكن على مدار سنوات الدراسة؛ ومن عادته مواجهة الصعوبات والتغلب عليها بالمثابرة والاجتهاد ودعم أسرته له، ويحلم بأن يصبح طبيبًا لخدمة بلده ويساهم في تطوير المجتمع، وأن قدوته الدكتور مجدي يعقوب، ويتمنى أن يكون مثله في إنسانيته وإخلاصه في عمله.

وعبرت والدة أحمد فرج، عن فخرها واعتزازها بابنها المتفوق، حيث توقعت له أن يكون من المتفوقين ولكن لم تتوقع أن يكون الخامس على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هذا النجاح هو نتيجة لتربية صالحة وجهود متواصلة، أضافت: "نحن فخورون بإبننا، ونتمنى له التوفيق في مسيرته العلمية في دراسته بكلية الطب البشري خلال المرحلة الجامعية.

وأكد فرج أحمد، والد أحمد، أن الفضل لله على ما وصل إليه نجله، ووصيته له أن ينسب الفضل لله فى كل ما وصل إليه، ويتوجه بالشكر لجد أحمد، لدعمه لحفيده المستمر ودعائه له، وأنه كان يتوقع تفوق نجله.

أضاف أحمد إبراهيم، جد أحمد، أنه يعتز بحفيده لأنه يحسن معاملة والديه، ويطيعهما، فأكرمه الله بالتفوق، وأنه يتوقع أن يكون من الأطباء المتميزين، الذين يساعدون المحتاجين، داعياً الله أن يوفقه في حياته.



أحمد فرج الخامس بالقسم العلمي وأسرته