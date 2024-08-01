الجزائر: اغتيال إسماعيل هنية عمل إرهابى وانتهاك للقانون الدولى

إيمان حنا

أدانت الجزائر، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، اغتيال إسرائيل ، لإسماعيل هنية في إيران واعتبره عملا إرهابيا جبانا ينتهك القانون الدولي وسيادة الدول. وفق "الإذاعة الجزائرية".

وحذر ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، في كلمة له خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي خصصت للأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، أعضاء مجلس الامن من اعتبار هذه العملية "مجرد هجوم على رجل واحد"، مؤكدا أنه اعتداء شرس على أسس العلاقات الدبلوماسية وقدسية سيادة الدولة والمبادئ التي يقوم عليها نظامنا العالمي.

وأشار إلى أن اسرائيل تبنى سياسة سفك الدماء والأرض المحروقة، مخلفا الدمار في أعقابها وموجة من العنف تغمر غزة والضفة الغربية واليمن ولبنان وسوريا والآن إيران.

وندد باستمرار القصف الوحشي على غزة والاستهداف المتعمد للمدنيين في بيروت والاحتلال الخانق للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية مشددا على أن هذه ليست مجرد أعمال غير قانونية, إنها رجس أخلاقي يلطخ ضمير الإنسانية.

وتابع بن جامع قائلا إن هذه أعمال تخريب للجهود المبذولة لتنفيذ القرار 2735 وأخيرا وقف إطلاق النار، كما شدد بن جامع على ضرورة ألا يظل المجتمع الدولي صامتا، يصم آذانه باللامبالاة، بينما تسفك الدماء البريئة ويتمزق القانون الدولي إربا".

وجدد بن جامع دعوته وبأقصى قدر من الاستعجال الى "وقف فوري وغير مشروط إطلاق النار في غزة ورفع الحصار اللاإنساني على غزة"، لافتا الى ان وقف إطلاق النار في غزة "لازال هو مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط".