الأونروا: 500 ألف طفل دون سن الخامسة فى حاجة لدعم غذائى منقذ للحياة فى غزة

أ ش أ

أكدت مدير الإعلام فى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى قطاع غزة "أونروا" إيناس حمدان، أن الظروف فى قطاع غزة تتجه للأسوأ فى ظل محدودية المساعدات الإغاثية والإمدادات جرّاءِ استمرار إغلاق المعابر، مشيرة إلى أن نحو 500 ألف طفل دون سن الخامسة فى حاجة لدعم غذائى منقذ للحياة بشكل عاجل.



وقالت حمدان -خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم /الخميس/- إن الفلسطينيين فى قطاع غزة يعيشون فى ظل ظروف لا إنسانية عقب مرور 300 يوم من الحرب شهدت نزوح مستمر وفقد ويأس، فضلا عن محدودية المواد الغذائية والأدوية والمياه والوقود.



وأشارت إلى أن نحو 85% من المبانى المدرسية فى قطاع غزة تضررت بشكل كبير وبعضها بشكل كامل وتحتاج لإعادة التأهيل والبناء حتى يمكن استخدامها مرة أخري.



ولفتت إلى أن نفاذ نحو 60% من المواد والمستلزمات الطبية من مستودعات المراكز الصحية، وهو ما يقلص من مساحة الاستجابة الإنسانية وينعكس بشكل سلبى على أداء المهام الإنسانية.