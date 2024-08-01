الأمم المتحدة: الارتفاع المروع للعنف ضد الأطفال في السودان يتطلب إجراءات حماية عاجلة

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كشف تقرير جديد للأمم المتحدة عن تصاعد مروع في العنف ضد الأطفال بسبب النزاع في السودان، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حماية عاجلة وملموسة.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة الأربعاء أن تقريرا حول الأطفال والنزاع المسلح في السودان وثق 2168 انتهاكا خطيرا ضد 1913 طفلا خلال عامي 2022 و2023؛ وهو زيادة كبيرة مقارنة بالفترة السابقة.

وشملت الانتهاكات الأكثر شيوعا القتل والتشويه (1525 حالة)، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال (277 حالة)، والعنف الجنسي (153 حالة). بالإضافة إلى ذلك، تم اختطاف 33 طفلا، وتم الهجوم على 118 مدرسة ومستشفى، ووقعت 62 حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال.

وأعربت فيرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، عن "رعبها" من مستوى العنف. وقالت: "أشعر بالذهول من مستوى العنف الذي يؤثر على الأطفال، والتدمير الواسع للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية، وغياب الجهود الفعالة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين، بما في ذلك الأطفال".