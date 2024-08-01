اليوم السابع
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الخميس، 01 أغسطس 2024 12:09 م
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استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

الخميس، 01 أغسطس 2024 12:00 م
استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 20جنيها

البصل 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 26 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ22جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 45جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيا.

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 25جنيها

 

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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