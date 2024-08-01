ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على معظم مناطق محافظة المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

تشهد اليوم الخميس معظم مناطق محافظة المنوفية ، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم ، ارتفاع شديد فى درجات الحرارة ، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.



تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا شديد الحراره رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا سبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.