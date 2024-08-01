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أكرم القصاص: الشركة المتحدة نقلت العلمين لمدينة مجتمع كامل وجاذب للاستثمار

الخميس، 01 أغسطس 2024 05:42 م
أكرم القصاص: الشركة المتحدة نقلت العلمين لمدينة مجتمع كامل وجاذب للاستثمار الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع
كتب محمد شعلان

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أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، أن وجود الحكومة في مدينة العلمين مؤشر جيد لما يتحقق في العلمين الجديدة بشكل يومي، قائلا: "إحنا أمام مدينة وليس منتجع أو مصيف وده كان مطروح طوال السنوات اللى فاتت من أن التنمية تكون شاملة".

وأضاف أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي ام سي، أن مدينة العلمين شاملة وهذا ما ظهر خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وحديثه عن أن العلمين لكل المصريين، كما أكد أن الشركة المتحدة نقلت العلمين من المرحلة الأولى للثانية من أنها مجتمع كامل متكامل من خدمات تعليم وصحة وجذب استثمارات.

وأوضح أكرم القصاص، أن مهرجان العلمين ليس مجرد مهرجان فني ولكن ترويجي من وجود خدمات وفعاليات ومشاركة شباب وشواطئ مفتوحة للجمهور، مشيرا إلى أن ظهور الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد وجولتهم وسط الجمهور والتعامل مع الناس يعبر عن حالة الاستقرار.

واستكمل، "مشهد الزعيمين في العلمين ينقل ما نتكلم عنه من حالة الاستقرار الامني في مصر والمجتمع المصري يرد على كثير من التساؤلات والشائعات التي تطلقها منصات التواصل الاجتماعي، والزيارة كشفت حجم التقارب والاستقرار والعلاقات المصرية الإماراتية".
 







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