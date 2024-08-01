أخبار × 24 ساعة.. بدء الدراسة فى الجامعات والمعاهد للعام الجديد 28 سبتمبر

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

تفاصيل إطلاق رئيس الوزراء مبادرة 100 يوم صحة للعام الثانى من العلمين الجديدة

رئيس الوزراء: مدينة العلمين الجديدة تخدم جميع الفئات وبها كل الخدمات

افتتاح أول مصنع مصرى لإنتاج ماكينات الرى والمولدات بالبحيرة برعاية التحالف الوطنى

تفاصيل جنازة إسماعيل هنية غدا.. خامنئى يؤم الصلاة والنعش ينطلق من جامعة طهران

التحالف الوطنى يطلق مبادرة لدعم الصناعات الهندسية بالبحيرة بشعار صنع فى مصر

جهاز حماية المستهلك: ضبط مصنعين غير مرخصين يقلدان علامات تجارية كبرى لصناعة كابلات الكهرباء

وزير التعليم العالى يعلن مكتب التنسيق الرئيسى فى جامعة عين شمس

الأعلى للجامعات: مدة الدراسة بالفصل الدراسى الأول للعام الجديد 14 أسبوعا

بدء الدراسة فى الجامعات والمعاهد للعام الجديد 28 سبتمبر المقبل

السكة الحديد تعيد تفعيل الحجز المسبق لتذاكر القطارات غدا بعد توقفها أسبوعا

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية الأزهرية بعد إعلان النتيجة

وزير الخارجية يعيد التأكيد على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وكيل الأزهر يعلن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2024