41 وصلة مياه و99 مشروعا تنمويا ضمن جهود التحالف الوطنى بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، عن تركيب 41 وصلة مياه، وتسليم 99 مشروع تنموي، وتوزيعات 40 ألف كيلو جرام لحوم، و 10 آلآف كرتونة مواد غذائية، و 6 آلاف بطانية، وتنظيم 24 قافلة علاجية خلال النصف الأول من عام 2024 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية.

وأوضح أن هذه المساهمات، والمساعدات العينية، التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل التسهيلات اللازمة، والمطلوبة؛ لتوسيع، وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

وأثنى وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، على حجم المشاركة المجتمعية لجمعية الأورمان في تنمية المجتمع، والنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقا من أبناء محافظة الدقهلية، وبخاصة في المساهمات المجتمعية، والمساعدات العينية، التي قدمتها الجمعية خلال النصف الأول من عام 2024 للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

تضمن التقرير قيام الجمعية على مدار النصف الأول من العام الحالى بتسليمم قروض حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر؛ حيث تم تسليم 99 مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب، والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، فضلا عن توزيع 10 آلآف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع 40 ألف كيلو جرام لحوم مجمدة، وتوزيع لحوم 55 عجلا بلديا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، و 6 آلآف بطانية، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، وذلك تحت إشراف مديريات التضامن، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

ولفت شعبان إلى أنه قد تم تركيب 41 وصلة مياه نقية، بهدف توفير مياه شرب نقية، وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية، بالإضافة إلى أنه قد تم تنظيم 6 معارض مجانية؛ لتوزيع الأثاث المنزلي، والأجهزة الكهربائية، فضلاً عن تنظيم 18 معرضا؛ لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا، حيث تم اصطحاب الأسر بأطفالهم؛ ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة، وأحذية مناسبة لهم، مؤكدًا على أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم.

وتابع شعبان انه فى المجال الطبي قد تم اجراء 171عملية عيون، فضلا عن تنظيم 24 قافلة علاجية بالتعاون مع مستشفى المنصورة الجامعى، حيث تضمن القوافل الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل الأشعات، والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة.

وأشار إلى أنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وتم تقديم الدعم بمشاركة مئات المتطوعين، والمتطوعات من مختلف الأعمار، مضيفا أن الجمعية تهتم بالعمل التطوعي منذ إنشائها، وذلك من خلال تكريم المتطوعين، وتقدير جهودهم عن طريق منحهم شهادات تقدير، أو جوائز تكريمية، بالإضافة إلى اطلاق حملات توعية حول أهمية التطوع، ودوره في تحسين المجتمع عبر وسائل الإعلام، والشبكات الاجتماعية؛ لزيادة الوعي بقيم التطوع، بجانب زيادة وعي الجميع بمجهوداتهم، الذين يقومون بها طوال العام، والعمل على حثهم بضرورة المشاركة في التطوع مثلهم، ومساعدة كل المحتاجين.