وزارة العمل تتابع حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالقاهرة

كتبت آية دعبس

نشرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، صورا جديدة لعمليات حصر عمالة غير منتظمة داخل مواقع عمل بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بالنزول إلى مواقع العمل والإنتاج، لتسجيل العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، ووصول الدعم والرعاية لمستحقيها من هذه "الفئة".

وقال أحمد عزاز مدير مديرية القاهرة، إن توجيهات الوزير جبران كانت خلال أول زيارة له إلى مبنى المديرية أمس الأول الأحد، بتنظيم حملات حصر ومتابعة لهذه الفئة في كل المحافظات، وهو ما قامت به مديرية القاهرة خلال اليومين الماضيين "الأحد والإثنين"، وستواصل المديرية الحصر والتسجيل في كل المواقع خلال الفترة المقبلة ...

وبحسب بيان صحفي وجه الوزير جبران، فى نفس السياق، مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس، بحسب تصريحات الوزير جبران.



حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالقاهرة



ويُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات ،طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذاً لتكليفات الرئيس.