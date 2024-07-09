نقابة الصحفيين تكرم الدحدوح بجائزة الصحافة.. والأخير يتبرع بقيمتها لعلاج المصابين

كتب محمد عبد الرازق تصوير كريم عبد العزيز

أعلن جالد البلشي نقيب الصحفيين تكريم الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين.

ووجه البلشي التحية لأرواح أكثر من 185 شهيدا من الصحافة الفلسطينية، وتمثلوا فى الزميل وائل الدحدوح ووقف الحضور دقيقه حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الدحدوح أبلغ النقابة بتنازله عن قيمة الجائزة لعلاج زملائه.

ووجه نقيب الصحفيين التحية لوجود أكثر من 5 نقباء سابقين يتعاونون مع المجلس الحالى للنقابة ويشكلون مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية.



جاء ذلك خلال احتفالية جوائز الصحافة المصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والشركة المتحدة.

