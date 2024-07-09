نائب محافظ شمال سيناء ينفذ أول جولة ميدانية فى وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قام اللواء عاصم عبد الغفار سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، بأول جولة ميدانية بعد توليه المهام الإدارية فى المحافظة بزيارة مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، استقبله خلالها مرزق رزيق سالم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع شمل مديري الإدارات الخدمية بالمركز والمدينة، ومديري الإدارات الداخلية في مجلس مدينة الحسنة.

تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة جميع الاحتياجات الخدمية للمركز والمدينة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة.

وفي تصريحاته، أكد نائب المحافظ على التزام الدولة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وسط سيناء، من خلال إحداث تطورات متكاملة في البنية التحتية والخدمات المجتمعية والسكنية والزراعية.

وأشار إلى أهمية حل المشاكل المتعلقة بالكهرباء، المياه، التعليم، والصحة، وغيرها، وتقديمها للقيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل فعال.

من جانبه، أعرب رئيس مركز ومدينة الحسنة عن امتنانه لمبادرات وخطط التنمية المستقبلية التي سيتم تنفيذها في المنطقة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتحسين المستدام لحياة السكان في المدينة.