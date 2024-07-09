ملتقى شباب الباحثين الثالث عشر بكلية العلوم جامعة المنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

نظم قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية العلوم جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، ملتقى شباب الباحثين الثالث عشر تحت عنوان: "تطور البحث العلمي لما يتوافق مع رؤية مصر 2030" بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزة بكلية العلوم تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبحضور كل من الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم، والدكتور إيهاب عبد اللطيف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء، ووكلاء الكلية السابقين، ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والباحثين.

وأكد الدكتور طارق غلوش خلال كلمته على أهمية كلية العلوم فى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال البحث العلمي، وحرص جامعة المنصورة المستمر على دعم الباحثين بكلية العلوم من خلال تمويل المشروعات البحثية في كافة التخصصات، والمجالات العلمية.

وأكد على أن الملتقى فرصة لتبادل الآراء، والرؤى بين العلماء، والأساتذة، وشباب الباحثين، وطرح أفكار لبحوث غير تقليدية لحل المشكلات المجتمعية؛ لتعزز من أهداف التنمية المستدامة.



وأشار إلى دور كلية العلوم المميز في المشاريع البحثية الحالية على مستوى الجامعة بأكملها، و تميزها فى مجال النشر الدولي حيث يرجع الفضل في النشر العلمي لمجهود، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، ونوه أن إدارة الجامعة تعمل على توفير مناخ جيد للدراسة، والبحث العلمي والمساعدة في نشر الأبحاث العلمية محليا، وعالميا؛ مما أتاح لكلية العلوم الوصول لأعلى ترتيب، وتصنيف في مجال البحث العلمي، والنشر الدولي على مستوى الجامعات المحلية والعالمية، مشيدا بتقدم الجامعة 200 مركزا على مستوى الجامعات ضمن تصنيف QS لعام 2025.

وأشاد الدكتور أسامة العيان خلال كلمته بدعم جامعة المنصورة للكلية في تطوير إمكانياتها البحثية، وذكر أن هذا الملتقى يهدف إلى تعظيم دور البحث العلمي، وتبادل المعرفة والخبرات البحثية، ومواكبة التطور فيه، وتطبيق نتائج الأبحاث العلمية في المجالات الصناعية، والحيوية المختلفة، وتحفيز الباحثين على المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية.

وأثنى على حرص جامعة المنصورة على مواكبة الجديد في البحث العلمي في مختلف المجالات من خلال أبحاث تحقق رؤية مصر 2030 فى المجالات العلمية المختلفة.

وأضاف الدكتور إيهاب عبد اللطيف أن الهدف الأسمى للمتلقي هو مواكبة التطور فى البحث العلمي لما يتوافق مع رؤية مصر 2030 حيث يتمكن الشباب الباحثين من تبادل الأفكار، والخبرات البحثية؛ لتقديم أفضل الأبحاث العلمية في مختلف المجالات، وبناءا على ذلك تم اختيار كوكبة من العلماء، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس فى مختلف المجالات، والتخصصات لإلقاء عدد من المحاضرات على هامش الملتقى.