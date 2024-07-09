معلم أزهرى ينعى وفاة أطفاله الثلاثة ويتمنى الشفاء للرابع فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

فقد معلم بالأزهر من مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، 3 أطفال حديثى الولادة داخل إحدى الحضانات الخاصة حيث فقد ولدين وبنت ومتبقى طفل رابع مازال على قيد الحياة وطلب المعلم من المتابعين وأصدقائه على الفيس أن يتمم شفاء الطفل الأخير ويكتب له النجاة.

وعلى جانب آخر كتب المعلم على صفحته الشخصية بنتى فى ذمة الله وأسالكم الدعاء لأخر أخوتها بالشفاء العاجل حيث توفى أبنائه الثلاثة محمد ومحمود بالإضافة إلى الأبنة.

هذا وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع ما قد نشره المعلم على صفحته ولقى المنشور الخاص به رواجا كبيرا وتفاعلوا معه بالدعاء وأن يلتقى معهم فى الجنة.

وعلى جانب أخر أكد مصدر بالصحة أنه لا يوجد أى معلومات لديهم عن الأطفال التؤام الأربعة وأنه من المحتمل أن تكون الولادة تمت فى مستشفى أو عيادة خاصة وتم وضعهم فى حضانة خاصة خارج نطاق مستشفيات الصحة.

هذا وبالاتصال بالمعلم تليفونيا رفض الحديث فى هذا الأمر مطلقا دون أن يعلل سببا لذلك وقال: "أعذرونى لا أريد الحديث فى الأمر".