مدير "تعليم دمياط" يكرم الفائزات بمسابقة اللغة العربية للتعليم الفنى

دمياط معتز الشربيني

كرم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم، الطالبات الفائزات في مسابقة اللغة العربية للتعليم الفني المقامة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وسلم "وكيل الوزارة" شهادات التقدير والمبالغ المالية المستحقة للطالبات بحضور إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية وعادل مغربي مدير عام التعليم الفني للطالبات: وردة العباسي محمد من مدرسة عزبة البرج التجارية لفوزها بالمركز الثاني في الإلقاء الشعري والطالبة روان هاني مسعد زهران من مدرسة دمياط الزخرفية بنات لفوزها بالمركز الرابع في مسابقة البحث والطالبة نورا محسن الحمايمي من مدرسة دمياط الزخرفية بنات لفوزها في مسابقة كتابة القصة.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته البالغة لما حققه طالبات دمياط بالتعليم الفني مقدما الشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد في حصد تلك النتائج المشرفة وللتوجيه العام للغة العربية بقيادة هالة الشربيني.