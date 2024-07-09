محافظ كفر الشيخ: تعزيز خدمات المستثمرين بالمناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمحافظة، واستمع محافظ كفر الشيخ لشرح مفصل من مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي تعد الواجهة الصناعية للمحافظة، حيث تصدر رخص التشغيل، والسجل الصناعى، ورسوم متابعة رخص التشغيل السنوية، وتصاريح التشغيل المؤقتة، واعتماد فواتير استيراد الآلات والمعدات، وموافقات الغاز، وموافقات السولار، وتقوم الهيئة بإصدار رخصة التشغيل خلال يوم أو يومين عمل من تاريخ استلام الطلب.

وأن العدد الإجمالى للمستثمرين الوافدين على فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل المحافظة من تاريخ افتتاحه 643 مستثمرا، وعدد الرخص المصدرة حديثًا 242، وعدد السجلات الصناعية المصدرة 204، موضحًا أن الأنشطة المرخصة بالمحافظة عبارة عن 159 مصنعا غذائيا، و15 نشاطا معدنيا، ونشاطا تعدينيا، ونشاطا دوائيا، و31 نشاط غزل ونسيج، بإجمالى 4024 فرصة عمل.

‏كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدًا أن مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بديوان عام المحافظة، يقوم بحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطرحها للمستثمرين، من خلال الترويج لها، وكذا يقوم بإستقبال المستثمرين، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، وتلقى طلبات تخصيص الأراضى، موضحًا أن المناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس بها مشروعات متعددة الأنشطة تقوم بالتصدير للسوق المحلى والأسواق العربية والأوروبية، وتقوم الهيئة أيضًا بجذب المستثمرين وإطلاعهم على الحوافز والضمانات الاستثمارية التى تقدمها الدولة، تشجيعًا للمستثمرين وتماشيًا مع استراتيجية الدولة فى دعم الاستثمار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن مكتب الهيئة يقوم بتقديم كافة الخدمات الفنية والقانونية الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتمثل الهيئة فى كافة إجتماعات مجلس إدارة المناطق الصناعية واللجان الأخرى ذات الصلة.

واستمع محافظ كفرالشيخ لشرح مفصل من مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار بكفر الشيخ، عن كيفية التعامل مع المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات خارج المناطق الصناعية، والمتمثلة فى مشروعات محطات تموين السيارات بأنواعها "سولار- بنزين - غاز - كهرباء"، ومحطات فرز وتعبئة الخضار والفاكهة وثلاجات حفظ الخضار والفاكهة، وكذا مشروعات الخدمات التعليمية والمتضمنة "المدارس الخاصة والدولية والمعاهد العليا والجامعات"، إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيما يتعلق بالمشروعات الصناعيه الصغيرة والمتناهية الصغر داخل الأحوزة العمرانية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

و‏أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم إستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بنطاق المحافظة والجارى طرحها على المستثمرين والبالغ عددها 5 فرص كمرحلة أولى، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتم الإنتهاء من تسعيرها وعرضها على الخريطة الإستثمارية بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والتى ستحقق طفرة إقتصادية واستثمارية بمحافظة كفرالشيخ، وتم الإعلان عنها فى 23 من يونيو الماضى.

هذا بالإضافة إلى نشاط الاستثمار السياحى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وخطة الدولة فى دعم الاستثمار وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، حيث تم عمل فريق من إدارة الاستثمار للتواصل مع إدارات الاستثمار بنطاق المحافظة للمتابعة اليومية، هذا وقد تم تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمستثمرى المنطقة الصناعية بمطوبس للوقوف على متطلبات المنطقة وسبل دعمها، لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل الدولة على تعزيز التنمية الصناعية بشكل كبير وإقامة العديد من المجمعات والمدن الصناعية، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية، تعتمد هذه الجهود على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة حجم الصادرات، وتعكس هذه السياسات الرؤية الشاملة للدولة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق قفزة صناعية تسهم في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام.