محافظ جنوب سيناء يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه ويوجه إنذارا لمخالفى قواعد المرور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ضبط اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سيارة ربع نقل مخالفة تسير في الاتجاه المخالف على الطريق الرئيسي، خلال جولته التفقدية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء.

وقرر المحافظ سحب الرخصة، وتحرير مخالفة بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد المحافظ فرض سيادة القانون بكل حزم وتطبيق بنود القانون علي كافة المخالفين طبقا للقانون ونوع المخالفة، كما وجه إنذارا شديد اللهجة لكافة المخالفين للقواعد المرورية بتغليظ العقوبات ومصادرة المركبات المخالفة لفترات من أسبوعين وحتى شهر، والمصادرة النهائية في حالة تكرار المخالفات، بغرض ضبط حركة الشارع وحماية أرواح المواطنين الأبرياء.