محافظ الدقهلية يستقبل وكيل الأوقاف والأزهر لتقديم التهنئة بمنصبه الجديد

الدقهلية شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور محمد رشوان وكيل وزارة الازهر الشريف بالدقهليه، لتقديم التهنئة لتوليه مسئولية محافظة الدقهليه "محافظاً لها".

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والشيخ سامي عجور مدير لجنة الوعظ بمنطقة المنصوره الأزهرية ، والشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة، ومحمد يوسف رئيس نقابة الأزهر الشريف، ومحمد فاضل وكيل نقابة الأزهر الشريف.

ووجه "المحافظ" الشكر والتقدير لرجال الأزهر والأوقاف علي جهودهم المبذولة في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي الذي يحث علي المحبة والسلام ونشر روح التسامح والعفو عند المقدرة.