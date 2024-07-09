محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بالمنصورة وجمصة.. ويوفر كراسى لكبار السن.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم بجولة مفاجأة على عدد من المخابز بمدينة المنصوره و جمصة، وبعض القرى المجاورة للمنصورة، وقد بدأت من الساعه 6 صباحا تابع خلاله عمليات بيع الخبز للمواطنين ومستوي جودة رغيف الخبز.

ولم يصطحب المحافظ أحد من المسئولين معه خلال الجولة، غير مدير إدارة المتابعة بالمحافظة ، حيث تفقد عدد من المخابز بمناطق مختلفة بمدينة المنصورة.

ووجه اللواء مرزوق، للسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بالمتابعة من قبل مفتشين التموين للمخابز، خلال اتصال تليفوني معه، وأشار أن دفتر الزيارات لأحد المخابز لم تتم منذ أكثر من شهر، وهو ما يعد تقصير فى المتابعة من قبل الرقابة والتفتيش.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والمتابعة المستمرة لأحكام السيطرة التموينية لضمان توافر السلع وجودة المنتج.

واستمع محافظ الدقهلية لمشاكل عدد من المواطنين المتواجدين أمام المخابز، وعن الصعوبات التى تواجههم، وعن جودة الرغيف، وطالب بالتيسير على المواطنين فى عملية الصرف.

وأثناء تفقد أحد المخابز بمدنية جمصة، وجد عدد من كبار السن يصطفون فى الطابور فطلب من القائمين على المخبز ومجلس المدنية توفير مراسي بكبار السن والجلوس فى منطقة بعيدة عن أشعة الشمس.

كما قام بعمل جولة داخل احد منافذ بيع الخضروات والفاكهة وطالب من القائمين عليه بوضع الاسعار على كل صنف، ووجه بالالتزام بالاسعار الاسترشادية لكل المنتجات الزراعية والفاكهة.