محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان بزيارة ليلية لمتابعة علاج المرضى

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ، خلال جولة ليلية مفاجئة سير العمل بمستشفى الايمان العام بمنطقة الاربعين بحي غرب مدينة أسيوط ، ومستشفى اسيوط العام " الشاملة " للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمترددين علي المستشفى ومتابعة بعض الحالات المرضية التى وجه بعلاجها قبل ساعات.

وخلال جولته التى بدأت الساعة الواحدة صباحاً بعد منتصف الليل، تفقد خلالها اللواء دكتور هشام أبوالنصر ، بعض أقسام مستشفى الايمان العام بغرب أسيوط، والتقى بعض المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى، واستمع إلى أرائهم حول جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم واستفسر منهم عن طلباتهم واحتياجاتهم والاستجابة لها في الحال، ووجه بعلاج 3 حالات على نفقته الخاصة، " توفير الدواء لمريض عن طريق هيئة التأمين الصحى " ونقل مريض للعلاج بقسم الباطنة بالمستشفى " وشراء كيس دم له على نفقته الخاصة لسرعة علاجه ، كما وجه بنقل مريض من مستشفى الشاملة لعلاجه بمستشفى الرمد للعيون مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية على الطبيعة والتي تقدم للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية ، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار وسيتم اتخاذ اجراءات رادعة ضد المخالفين واثابة المتميزين .

كما تفقد محافظ أسيوط بعض الاقسام بمستشفى الايمان والشاملة واطمأن على انتظام العمل وصحة المرضى ووجه وكيل وزارة الصحة، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات ودراسة الاحتياجات، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه، لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات، وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

