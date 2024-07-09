محافظ أسيوط يتفقد مدارس حى غرب ويوجه بتنفيذ رقمنة المكتبات

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرستي الفتح الإعدادية بمركز الفتح ونبيل العزبي الابتدائية بنطاق حي غرب أسيوط يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد المحافظة، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط ،ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وزار المحافظ؛ بعض الفصول الدراسية وحجرات الوسائل التعليمية وغرفة الحاسب الآلي والمكتبة وبعض الأقسام ودورات المياه بالمدرستين .

وقرر اللواء دكتور هشام أبو النصر؛ تشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية والتربية والتعليم للنزول وإعداد تقرير لإدراج مدرسة الفتح الإعدادية ضمن خطة الصيانة في أسرع وقت ممكن خاصة وإنها تعمل بنظام فترتين (صباحية ومسائية) تحقيقاً لمطالب الأهالي.

كما وجه، بتعظيم الاستفادة من المخلفات الخشبية بالمدارس وإعادة تدوير المخلفات وتدريب الطلاب والمعلمين على المشاركة في أعمال الصيانة والتطوير خاصة تأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل بالتنسيق مع إقطاع التعليم الفني بالمديرية وهو ما يبث روح الانتماء والأمل في مستقبل أفضل فضلاً عن تطوير منظومة الحاسب الآلي ورقمنة المكتبات لمواكبة التطوير التكنولوجي وتحفيز المعلمين والطلاب المتميزين وحثهم على مزيد من التميز والنبوغ وصقل مواهبهم المختلفة.

والتقى محافظ أسيوط بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم موجهاً مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ورئيس مركز ومدينة الفتح بسرعة حل هذه الشكاوى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

