اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مباحثات قطرية أمريكية ونقاشات عن آخر تطورات الأوضاع فى غزة

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 03:09 م
مباحثات قطرية أمريكية ونقاشات عن آخر تطورات الأوضاع فى غزة قصف غزة
الدوحة (أ ش أ)

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بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى، اليوم الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، التى تزور البلاد حاليا، العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء اليوم، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" - آخر تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.







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